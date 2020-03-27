2020-03-27T21:21:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Пермяка осудили за фейковую новость о коронавирусе

Он сообщил в соцсетях, что инфицированная женщина умерла в больнице
Алена ОВЧИННИКОВА
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Штраф составил 30 тысяч рублей.Штраф составил 30 тысяч рублей.Фото: архив "КП"
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Пермякам следует быть осторожным с комментариями в соцсетях. Примером этому может послужить история с 26-летним пермяком, который сообщил под постом СМИ в соцсетях о том, что заболевшая коронавирусом женщина скончалась.

- Недостоверная информация была опубликована в интернете 26 марта, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. - Оперативники быстро установили личность пользователя, сообщившего фейковую новость. Им оказался 26-летний пермяк.

В отношении мужчины составили протокол за «Распространение недостоверной общественно значимой информации», и на следующий же день мировой суд вынес виновному наказание – штраф 30 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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