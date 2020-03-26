В Перми остановлены поиски 13-летней школьницы
Она пропала 25 марта
Пропавшая девочка.Фото: Подслушано Закамск
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В Перми с 25 марта разыскивали 13-летнюю Лизу. Девочка ушла из дома в Кировском районе Перми, а обратно не вернулась. На звонки школьница не отвечала.
Родственники забили тревогу и обратились в полицию.
Сегодня в ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что 13-летняя Лиза нашла. Где была девочка не сообщается. С ней все хорошо, она жива и здорова.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье закончились поиски 31-летней женщины. Он пропала по пути в больницу. Потом ее телефон оказался выключенным.
ИСТОЧНИК KP.RU