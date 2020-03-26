2020-03-26T08:25:28+03:00
Происшествия

В Перми остановлены поиски 13-летней школьницы

Она пропала 25 марта
Лилия Абибулаева
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Пропавшая девочка.Фото: Подслушано ЗакамскПропавшая девочка.Фото: Подслушано Закамск
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В Перми с 25 марта разыскивали 13-летнюю Лизу. Девочка ушла из дома в Кировском районе Перми, а обратно не вернулась. На звонки школьница не отвечала.

Родственники забили тревогу и обратились в полицию.

Сегодня в ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что 13-летняя Лиза нашла. Где была девочка не сообщается. С ней все хорошо, она жива и здорова.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье закончились поиски 31-летней женщины. Он пропала по пути в больницу. Потом ее телефон оказался выключенным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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