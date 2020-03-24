2020-03-24T06:29:22+03:00
Происшествия

В Прикамье закончились поиски 31-летней женщины

Он пропала по пути в больницу
Лилия Абибулаева
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Пропавшая. Фото: Подслушано КуедаПропавшая. Фото: Подслушано Куеда
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В Пермском крае с 3 февраля разыскивали Нину З. Женщина сказала родным, что поедет в больницу. Обратно она не вернулась. До 10 февраля женщина выходила на связь. Потом ее телефон оказался выключенным.

Родственники не знали, где искать женщину, и обратились к волонтерам и в полицию. Спустя полтора месяца поиски закончились. Волонтеры поискового отряда «Регион59» сообщили, что Нина нашлась. Она жива и здорова.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми закончились поиски 51-летнего мужчины

ИСТОЧНИК KP.RU

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