«Помогите найти!». В Перми разыскивают 13-летнюю школьницу

26 Март 2020 2020-03-26T08:27:13+03:00

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В Перми пропала 13-летняя Елизавета Деменева. Девочка ушла из дома 25 марта в Кировском районе Перми и до сих пор на связь не выходила. На звонки школьница не отвечает.

Родственники обратились в полицию и просят помощи у пермяков.

Приметы пропавшей: глаза серо-зеленые, рост 162 см, волосы светлые до плеч.

Была одета: черная короткая куртка, светло-синие джинсы, черные кроссовки.

Если вы видели Лизу или знаете что-либо о ее местонахождении, просьба сообщить по телефонам: 89082746261 или 102.

ИСТОЧНИК KP.RU