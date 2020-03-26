«Помогите найти!». В Перми разыскивают 13-летнюю школьницу
Девочка пропала 25 марта
Пропавшая девочка. Фото: Подслушано Закамск
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В Перми пропала 13-летняя Елизавета Деменева. Девочка ушла из дома 25 марта в Кировском районе Перми и до сих пор на связь не выходила. На звонки школьница не отвечает.
Родственники обратились в полицию и просят помощи у пермяков.
Приметы пропавшей: глаза серо-зеленые, рост 162 см, волосы светлые до плеч.
Была одета: черная короткая куртка, светло-синие джинсы, черные кроссовки.
Если вы видели Лизу или знаете что-либо о ее местонахождении, просьба сообщить по телефонам: 89082746261 или 102.
ИСТОЧНИК KP.RU