Администрация Кунгура: Вернувшийся из-за границы мэр работает на удаленном доступе

24 Март 2020 2020-03-24T09:48:06+03:00

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На днях мэр Кунгура Сергей Гордеев вернулся из отпуска в Объединенных Арабских Эмиратах, где два человека, заболевших новым коронавирусом уже умерли, а количество инфицированных превысило 150 человек.

Сейчас официальный отпуск у кунгурского чиновника закончился, но по постановлению Главного санитарного врача, он должен будет пройти обязательный двухнедельный карантин.

- В администрации города Кунгура в течение ближайших двух недель исполнять обязанности главы города будет первый заместитель Олег Юрьевич Лихачев, - сообщили в пресс-службе администрации Кунгура. – Причина этого в том, что глава города Сергей Васильевич Гордеев в течение четырнадцати дней будет находиться на карантине по причине прибытия из-за границы. Работа в администрации идет в плановом режиме. Сергей Васильевич работает на удаленном доступе и находится в курсе всех событий.

"Семь способов, как обезопасить себя от коронавируса", - советы санитарных врачей 00:00 00:00

НАША СПРАВКА:

Сергей Васильевич Гордеев родился 23 марта 1957 году в Кунгуре. Закончил школу № 10, затем Кунгурский автотранспортный техникум. В армии служил в ракетных войсках в городе Карталы Челябинской области. В течение десяти лет служил в органах МВД. После чего занялся бизнесом. В 2007 году возглавил «Комбинат бытового обслуживания». В 2012 году перешел в другое муниципальное предприятие «Водоканал». С 14 сентября 2017 года - первый заместитель Главы администрации города Кунгура.

Имеет высшее экономическое образование и диплом о профессиональной переподготовке по программе «Государственное муниципальное управление». Женат, имеет двух детей и внуков. В должность Главы города Кунгура вступил 12 января 2018 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU