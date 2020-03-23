В Перми закончились поиски 51-летнего мужчины
Он пропал 8 марта
Пропавший. Фото: поисковй отряд им. Ирины Бухановой
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В Перми завершились поиски пропавшего 51-летнего Эдуарда В. Мужчина ушел из дома 8 марта, и до сих пор о нем не было никаких вестей. На связь он не выходил.
В поисковом отряде имени Ирины Бухановой сообщили, что поиски пермяка закончились. Эдуарда нашли. Мужчина погиб.
Волонтеры приносят свои соболезнования близким погибшего
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми будут искать пропавшего неделю назад мужчину. 47-летний Сергей Сальников пропал 9 марта, когда вышел из дома в деревне Малое Савино Пермского района и больше не вернулся.
ИСТОЧНИК KP.RU