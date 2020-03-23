2020-03-23T11:09:15+03:00
Происшествия

В Перми закончились поиски 51-летнего мужчины

Он пропал 8 марта
Лилия Абибулаева
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Пропавший. Фото: поисковй отряд им. Ирины БухановойПропавший. Фото: поисковй отряд им. Ирины Бухановой
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В Перми завершились поиски пропавшего 51-летнего Эдуарда В. Мужчина ушел из дома 8 марта, и до сих пор о нем не было никаких вестей. На связь он не выходил.

В поисковом отряде имени Ирины Бухановой сообщили, что поиски пермяка закончились. Эдуарда нашли. Мужчина погиб.

Волонтеры приносят свои соболезнования близким погибшего

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми будут искать пропавшего неделю назад мужчину. 47-летний Сергей Сальников пропал 9 марта, когда вышел из дома в деревне Малое Савино Пермского района и больше не вернулся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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