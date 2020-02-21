«Уехала в больницу и не вернулась». В Прикамье разыскивают 31-летнюю женщину
Она пропала 3 февраля
Родные просят помощи у жителей Прикамья. Фото: Подслушано Куеда
Изменить размер текста:
В Пермском крае 18 дней назад пропала 31-летняя женщина. Нина Заварзина ушла из дома в поселке Сива Куединского района 3 февраля. В социальных сетях родственники сообщили, что женщина отправилась в больницу, но до врача так и не доехала. До 10 февраля она отвечала на звонки. Потом телефон оказался выключен.
До сих пор о местонахождении женщины ничего неизвестно. Родные обратились в полицию.
Родные просят помощи у жителей Прикамья.
Если вы видели Нину Заварзину, просьба сообщить в полицию по телефону 02 или личным сообщением ее родственникам.
ИСТОЧНИК KP.RU