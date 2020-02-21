2020-02-21T06:53:29+03:00
Происшествия

«Уехала в больницу и не вернулась». В Прикамье разыскивают 31-летнюю женщину

Она пропала 3 февраля
Лилия Абибулаева
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Родные просят помощи у жителей Прикамья. Фото: Подслушано КуедаРодные просят помощи у жителей Прикамья. Фото: Подслушано Куеда
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В Пермском крае 18 дней назад пропала 31-летняя женщина. Нина Заварзина ушла из дома в поселке Сива Куединского района 3 февраля. В социальных сетях родственники сообщили, что женщина отправилась в больницу, но до врача так и не доехала. До 10 февраля она отвечала на звонки. Потом телефон оказался выключен.

До сих пор о местонахождении женщины ничего неизвестно. Родные обратились в полицию.

Родные просят помощи у жителей Прикамья.

Если вы видели Нину Заварзину, просьба сообщить в полицию по телефону 02 или личным сообщением ее родственникам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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