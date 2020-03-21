Из-за коронавируса на улицах Перми станет меньше автобусов

21 Март 2020 2020-03-21T09:29:53+03:00

Автобусов на пермских дорогах станет меньше. Фото: Елена ТРЕТЬЯКОВА

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В администрации Перми сообщили о том, что в связи с закрытием на карантин различных учреждений и из-за отмены массовых мероприятий в краевом центре уменьшился поток пассажиров. Из-за этого с 23 марта временно изменится расписание следующих автобусных маршрутов:

- №3 «станция "Пермь-1" – микрорайон Нагорный»; - №6 «микрорайон Железнодорожный – Центральный рынок»; - №11 «микрорайон Парковый – микрорайон Садовый»; - №18 «микрорайон Садовый – Пермский военный институт»; - №30 «микрорайон Парковый – площадь Дружбы»; - №36 «улица Мильчакова – микрорайон Вышка-2 – микрорайон вышка-1»; - №50 «микрорайон Крохалева – станция Пермь-2» - №80 «Детский дом культуры имени Кирова – микрорайон Ераничи».

"Семь способов, как обезопасить себя от коронавируса", - советы санитарных врачей 00:00 00:00

Также в Гортрансе сообщили, что по воскресному расписанию будут ходить по будням автобусы маршрута №41, которые возят студентов и педагогов на комплекс ПНИПУ за Каму.

"Если заболели-оставайтесь дома",- советуют санитарные врачи 00:00 00:00

С подробным расписанием, а также следованием транспорта в режиме online можно будет ознакомиться на сайте gortransperm.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU