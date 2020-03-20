"Больше всех пострадали три квартиры". В Перми обследовали дом, пострадавший от взрыва газа

20 Март 2020 2020-03-20T16:31:56+03:00

ЧП произошло в 12.30 в доме на улице Чернышевского, 3. Фото: Андрей МАТЛИН

Предстоит демонтировать лождию и утеплить квартиры, но дефектов в конструкции специалисты не выявили

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В администрации Свердловского района Перми прошло заседание КЧС, на котором решали вопросы по взрыву бытового газа в доме на улице Чернышевского, 3.

- Эксперты, обследовавшие здание, представили членам комиссии информацию, что в несущих конструкция дома дефектов не выявлено, - сообщили в пресс-службе пермской мэрии. - Сейчас все усилия городских властей сосредоточены на оказании необходимой помощи людям.

Наибольшие повреждения зафиксированы в квартире, где произошел хлопок, и в двух, расположенных рядом с ней. В 17.00 в доме подключили электричество, воду и тепло, а газ пока остается отключен в 15 квартирах одного подъезда.

Сейчас возле дома дежурит наряд полиции, решается вопрос по предоставлению жилья в маневренном фонде на улице Народовольческой. Специалистам необходимо частично демонтировать обрушившуюся лоджию пострадавшей квартиры и утеплить окна других квартир.

Сегодня в 19.00 в гимназии №33 состоится встреча с жителями двух подъездов для разъяснения сложившейся ситуации. В школе для них будет организовано горячее питание.

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ИСТОЧНИК KP.RU