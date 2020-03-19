Самолет «Москва – Пермь», приземлившийся в пермском аэропорту после сигнала тревоги, осмотрели спецслужбы

19 Март 2020 2020-03-19T18:09:46+03:00

Самолет вылетит из пермского аэропорта в 21:50 Фото: Василий Вахрин

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- Никаких посторонних предметов в самолете не обнаружено, воздушное судно вылетит со всеми находившимися на борту пассажирами в 21:50, - сообщили в пресс-службе аэропорта.

Напомним, 19 марта в 16:45 в пермском аэропорту экстренно приземлился самолет Sukhoi Superjet 100 сообщением «Москва – Пермь». В воздухе пилот подал сигнал тревоги.

Ранее мы писали о том, что в Перми экстренно сел самолет из Дубая. На борту было 180 пассажиров

ИСТОЧНИК KP.RU