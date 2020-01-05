В Перми экстренно сел самолет из Дубая

5 Янв. 2020 2020-01-05T12:05:09+03:00

На борту было 180 пассажиров

Изменить размер текста: A A

В пермском аэропорту «Большое Савино» совершил экстренную посадку самолет, выполнявший рейс из арабских Эмиратов в Сыктывкар

Boeing 737-800 совершил вынужденную посадку в Перми из-за погодных условий. В Сыктывкаре взлетно-посадочная полоса покрылась коркой льда.

В Перми самолет со 180 пассажирами на борту был недолго. В пресс-службе пермского аэропорта сообщили, что, приземлившись около 23:00, уже через два часа он вылетел в столице Коми.

В пункте назначения самолет был уже в 1:38.

Напомним, ранее мы писали о том, что накануне в Перми совершил аварийную посадку самолет, летевший в Санкт-Петербург.

ИСТОЧНИК KP.RU