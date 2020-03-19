В Перми в ДТП на шоссе Космонавтов пострадала женщина
Автомобиль перелетел через разделительную полосу
Ее на машине «скорой помощи» отправили в городскую больницу №9Фото: Василий Вахрин
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В Перми в среду, 18 марта, произошла авария на шоссе космонавтов рядом с остановкой «Олимпиец».
По сообщению очевидцев, иномарка ударилась об фуру, перелетела через разделительную полосу и столкнулась с другой легковушкой.
В результате аварии пострадала женщина-водитель «Нексии». Пострадавшая получила травмы. Ее на машине «скорой помощи» отправили в городскую больницу №9.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми на пешеходном переходе иномарка сбила 11-летнюю школьницу. Она переходила дорогу на красный сигнал светофора
ИСТОЧНИК KP.RU