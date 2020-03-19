«Перелетела через бордюр». В Перми столкнулись две иномарки
Об аварии сообщили в социальных сетях
Авария обошлась без жертв. Фото: Chp_59
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В среду, 18 марта, в социальных сетях появилась сообщение о страшной аварии на шоссе Космонавтов. Авария произошла около остановки «Олимпиец». Там столкнулись две иномарки.
По сообщению очевидцев, автомобиль «Нексия» перелетел через разделительную полосу и врезался в «Ауди». Свидетели рассказали, что водитель «Нексии» задел фуру. После удара автомобиль перенесло, и он перелетел на другую сторону дороги, где в него врезалась «Ауди».
По сообщениям очевидцев, авария обошлась без жертв. Водитель «Нексии» жив.
Подробности ДТП уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU