В Перми на пешеходном переходе иномарка сбила 11-летнюю школьницу
Она переходила дорогу на красный сигнал светофора
На место аварии прибыла "скорая". Фото: ГИБДД Перми.
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Авария произошла сегодня днем в Кировском районе. На пешеходном переходе в районе дома на улице Маршала Рыбалко автомобиль «TOYOTA LAND CRUISER» сбил 11-летнюю школьницу.
- По предварительным данным девочка переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора, - сообщили в ГИБДД Перми. - В результате аварии ребенок получил различные травмы, ей рекомендовано амбулаторное лечение. По факту автоаварии проводится проверка, уточняются все обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU