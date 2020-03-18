2020-03-18T17:20:17+03:00
Происшествия

В Перми на пешеходном переходе иномарка сбила 11-летнюю школьницу

Она переходила дорогу на красный сигнал светофора
Андрей МАТЛИН
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На место аварии прибыла "скорая". Фото: ГИБДД Перми.На место аварии прибыла "скорая". Фото: ГИБДД Перми.
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Авария произошла сегодня днем в Кировском районе. На пешеходном переходе в районе дома на улице Маршала Рыбалко автомобиль «TOYOTA LAND CRUISER» сбил 11-летнюю школьницу.

- По предварительным данным девочка переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора, - сообщили в ГИБДД Перми. - В результате аварии ребенок получил различные травмы, ей рекомендовано амбулаторное лечение. По факту автоаварии проводится проверка, уточняются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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