БК «Парма» поддержал решение Единой Лиги ВТБ о приостановления сезона
Сегодня, 13 марта, в социальных сетях пермского баскетбольного клуба «Парма» появилась информация о приостановлении сезона.
- Единая Лига ВТБ по соглашению с клубами пришла к решению временно приостановить все матчи сезона-2019/20 в Единой Лиге ВТБ и ЕМЛ ВТБ вплоть до дальнейших распоряжений. БК «ПАРМА» поддерживает решение Лиги. Мы продолжим следить за развитием событий в надежде на скорое разрешение ситуации, - сообщили в баскетбольном клубе.
В министерстве территориальной безопасности Пермского края отметили, что для профилактики коронавирусной инфекции, необходимо соблюдать следующие рекомендации:
- сократить посещение мест массового скопления людей,
- чаще мыть руки и соблюдать правила личной гигиены,
- носить маску в общественных местах,
А в случае характерных симптомов обратиться к врачу.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
«Дезинфицируйте гаджеты и не обнимайтесь». Пермские медики рассказали, как защититься от коронавируса
11 марта под наблюдением медиков на домашнем карантине находятся 90 пермяков (подробности)
Пермяков, вернувшихся из-за границы, будут отправлять на больничный
Это касается поездок в Китай, Южную Корею, Иран и Италию (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU