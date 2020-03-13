2020-03-13T15:07:56+03:00
Спорт

БК «Парма» поддержал решение Единой Лиги ВТБ о приостановления сезона

Чемпионат приостановили из-за угрозы распространения коронавируса
Лилия Абибулаева
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БК «ПАРМА» поддерживает решение Лиги Фото: БК ПармаБК «ПАРМА» поддерживает решение Лиги Фото: БК Парма
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Сегодня, 13 марта, в социальных сетях пермского баскетбольного клуба «Парма» появилась информация о приостановлении сезона.

- Единая Лига ВТБ по соглашению с клубами пришла к решению временно приостановить все матчи сезона-2019/20 в Единой Лиге ВТБ и ЕМЛ ВТБ вплоть до дальнейших распоряжений. БК «ПАРМА» поддерживает решение Лиги. Мы продолжим следить за развитием событий в надежде на скорое разрешение ситуации, - сообщили в баскетбольном клубе.

В министерстве территориальной безопасности Пермского края отметили, что для профилактики коронавирусной инфекции, необходимо соблюдать следующие рекомендации:

- сократить посещение мест массового скопления людей,

- чаще мыть руки и соблюдать правила личной гигиены,

- носить маску в общественных местах,

А в случае характерных симптомов обратиться к врачу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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