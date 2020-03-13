БК «Парма» поддержал решение Единой Лиги ВТБ о приостановления сезона

13 Март 2020 2020-03-13T15:07:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 13 марта, в социальных сетях пермского баскетбольного клуба «Парма» появилась информация о приостановлении сезона.

- Единая Лига ВТБ по соглашению с клубами пришла к решению временно приостановить все матчи сезона-2019/20 в Единой Лиге ВТБ и ЕМЛ ВТБ вплоть до дальнейших распоряжений. БК «ПАРМА» поддерживает решение Лиги. Мы продолжим следить за развитием событий в надежде на скорое разрешение ситуации, - сообщили в баскетбольном клубе.

В министерстве территориальной безопасности Пермского края отметили, что для профилактики коронавирусной инфекции, необходимо соблюдать следующие рекомендации:

- сократить посещение мест массового скопления людей,

- чаще мыть руки и соблюдать правила личной гигиены,

- носить маску в общественных местах,

А в случае характерных симптомов обратиться к врачу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Дезинфицируйте гаджеты и не обнимайтесь». Пермские медики рассказали, как защититься от коронавируса

11 марта под наблюдением медиков на домашнем карантине находятся 90 пермяков (подробности)

Пермяков, вернувшихся из-за границы, будут отправлять на больничный

Это касается поездок в Китай, Южную Корею, Иран и Италию (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU