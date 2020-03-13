Стало известно, когда будет определен диагноз пермяка, госпитализированного с подозрением на коронавирус
12 марта в Перми был госпитализирован мужчина с подозрением на коронавирус. 10 марта он вернулся из Франции. Первоначальное обследование позволило предположить у него коронавирус. Пермяка привезли в пермскую инфекционную больницу для повторного обследования и уточнения диагноза. Он содержится в изолированной боксированной палате.
Роспотребнадзор определяется круг людей,, с которыми контактировал мужчина после своего возвращения в Пермь. В зависимости от диагноза пациента, их также могут поместить в больницу.
Как сообщили в Минздраве Пермского края, информация о точном диагнозе станет известна 14 марта.
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ИСТОЧНИК KP.RU