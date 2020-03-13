Стало известно, когда будет определен диагноз пермяка, госпитализированного с подозрением на коронавирус

13 Март 2020 2020-03-13T14:16:44+03:00

Об этом сообщили в Минздраве Пермского края

Изменить размер текста: A A

12 марта в Перми был госпитализирован мужчина с подозрением на коронавирус. 10 марта он вернулся из Франции. Первоначальное обследование позволило предположить у него коронавирус. Пермяка привезли в пермскую инфекционную больницу для повторного обследования и уточнения диагноза. Он содержится в изолированной боксированной палате.

Роспотребнадзор определяется круг людей,, с которыми контактировал мужчина после своего возвращения в Пермь. В зависимости от диагноза пациента, их также могут поместить в больницу.

Как сообщили в Минздраве Пермского края, информация о точном диагнозе станет известна 14 марта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Дезинфицируйте гаджеты и не обнимайтесь». Пермские медики рассказали, как защититься от коронавируса

11 марта под наблюдением медиков на домашнем карантине находятся 90 пермяков (подробности)

Пермяков, вернувшихся из-за границы, будут отправлять на больничный

Это касается поездок в Китай, Южную Корею, Иран и Италию (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU