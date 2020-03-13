2020-03-13T14:16:44+03:00
Коронавирус Covid-19

Стало известно, когда будет определен диагноз пермяка, госпитализированного с подозрением на коронавирус

Об этом сообщили в Минздраве Пермского края
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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..Фото: Василий Вахрин
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12 марта в Перми был госпитализирован мужчина с подозрением на коронавирус. 10 марта он вернулся из Франции. Первоначальное обследование позволило предположить у него коронавирус. Пермяка привезли в пермскую инфекционную больницу для повторного обследования и уточнения диагноза. Он содержится в изолированной боксированной палате.

Роспотребнадзор определяется круг людей,, с которыми контактировал мужчина после своего возвращения в Пермь. В зависимости от диагноза пациента, их также могут поместить в больницу.

Как сообщили в Минздраве Пермского края, информация о точном диагнозе станет известна 14 марта.

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Это касается поездок в Китай, Южную Корею, Иран и Италию (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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