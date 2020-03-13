Маршруты изменятся. В Перми в систему бесплатных пересадок войдут еще 20 автобусов

С 1 апреля в Перми начнет действовать новая схема движения автобусов. Пока изменения коснутся, в основном, Кировского и Орджоникидзевского районов.

- Проблемами этих районов являются их удаленность и длительное время поездок, - отметила заместитель главы Перми Людмила Гаджиева. - В качестве эксперимента мы запускали автобус №60, следующий от ДДК Кирова до Комсомольской площади, в режиме экспресса по улице Якутской, что позволило сократить время поездки. Этот маршрут оказался очень востребованным, но в итоге жители микрорайонов Пролетарский и Железнодорожный не смогли добираться до Комсомольского проспекта. Поэтому мы решили вернуть 60-й автобус на улицу Ветлужскую, а в режиме экспресса запустить по улице Якутской 20-й автобус, маршрут которого будет продлен до Центрального рынка.

Какие еще маршруты изменятся с 1 апреля.

В Кировском районе:

Автобус №6 будет ходить от микрорайона Железнодорожный до Перми-2, а не до рынка.

Автобус №15 от Южной будет ходить до Центрального рынка через ДДК Кирова, заменив собой автобус №8, который закроют с 1 июня.

Автобус №20 пойдет по Якутской от Нового Крыма через ДДК Кирова до Центрального рынка.

Автобус №39 станет возможностью для пермяков круглогодично добираться до Ласьвинских хуторов. Он будет ходить туда от Оборино, заменив сезонный маршрут №55, который будет закрыт.

Автобус № 60 по-прежнему будет ходить от ДДК Кирова до Комсомольской площади, но по улице Ветлужская.

Автобус №65 пойдет от кооператива Сосновый Бор до Березовой Рощи.

Автобус №80 пока продолжит ходить от ДДК Кирова до Ераничей. Но с 1 июня его маршрут изменится – он пойдет до Ипподрома через улицу Леонова.

- Следующая наша стратегическая задача – включить в маршрутную сеть улицу Кировоградскую от улицы Гальперина до улицы Сысольской, - отметила Людмила Гаджиева.

В Орджоникидзевском районе:

Автобус №18, который ранее ходил с Гайвы до Садового, с 1 апреля пойдет только до площади Дружбы.

У маршрута №21 будет сокращено количество автобусов, но ходить он будет также по кольцу от ДК Пушкина до улицы академика Веденеева.

Автобус №22 от микрорайона Васильевка будет ходить до Военного института.

Маршрут автобуса №23 от Голованова будет продлен до Банной горы - для удобства врачей и пациентов медицинского учреждения, уточнили в департаменте транспорта.

Автобус №24 от Автопарка на улице Фрунзе будет ходить до площади Дружбы.

Маршрут автобуса №44 пройдет от микрорайона Нижняя Мостовая через 10-й микрорайон и Учкомбинат до микрорайона Камский.

У автобуса №48 теперь все рейсы будут продлены до микрорайона Январский.

Автобусы №49 от микрорайона Заозерье до Перми-2 будут ходить чаще, так как увеличится их количество.

Увеличится количество автобусов и на маршруте №53 «Центральный рынок – 10-й микрорайон».

Маршрут автобуса №58 будет продлен в обе стороны. Он пойдет от микрорайона Васильевка до Вышки-1 с заездом по выходным в микрорайон Чапаевский.

Автобус №73 из микрорайона Заозерье до микрорайона Январский будет проезжать через 10-й микрорайон.

В Мотовилихинском районе:

Автобус №11, соединяющий микрорайоны Парковый и Садовый, будет ходить не через площадь Карла Маркса, а через микрорайон Авиатор.

Автобус №38 будет ходить от микрорайона Гарцы по улице Уральская до Садового без заезда в Костарево.

Автобусы №69 и 70 пойдут по кольцу от микрорайона Костарево до улицы Грачева – один по часовой стрелке, другой – против.

Пересадки - бесплатны

Все эти автобусы будут работать в рамках новой транспортной модели, когда выручка от билетов будет перечисляться в городской бюджет, а перевозчики получат свои деньги за соблюдение расписания и других правил.

Поэтому в этих маршрутах будут действовать не только транспортные, но и банковские карты и система бесплатных пересадок.

Кстати, несмотря на то, что арбитражный, а затем и апелляционный суд признал контракт с ЗАО «Золотая корона», выпускавшей транспортные карты, недействительным, в мэрии сообщили, что это решение практически никак не отразится на пермяках

- Деньги, которые были на транспортных картах, не исчезнут, - сообщила Людмила Гаджиева. - Оплата будет проходить, как и прежде. Сами карты также менять не надо.