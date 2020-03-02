Следователи начали проверку по факту избиения школьника в Добрянке

2 Март 2020 2020-03-02T07:34:27+03:00

По результатам проверки следователем будет принято процессуальное решение Фото: архив "КП"

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Сотрудники следственного отдела по городу Добрянка проводят доследственную проверку по факту избиения школьника в добрянской школе.

Шокирующее видео появилось в социальных сетях 27 февраля. Учащегося школы в селе Висим в Добрянском районе избивали на камеру. Мальчик, скорчившись лежал на полу. У него из носа идет кровь.

Ранее опекун и сестра ребенка сообщили, что его давно травят в школе. В полиции сообщили, что по факту ЧП проводится проверка.

Следователи проводят проверку по факту избиения. В настоящий момент опрошены очевидцы произошедшего и педагоги.

По результатам проверки следователем будет принято процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU