2020-03-02T07:34:27+03:00
Происшествия

Следователи начали проверку по факту избиения школьника в Добрянке

Сейчас проводятся следственные действия
Лилия Абибулаева
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По результатам проверки следователем будет принято процессуальное решениеПо результатам проверки следователем будет принято процессуальное решениеФото: архив "КП"
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Сотрудники следственного отдела по городу Добрянка проводят доследственную проверку по факту избиения школьника в добрянской школе.

Шокирующее видео появилось в социальных сетях 27 февраля. Учащегося школы в селе Висим в Добрянском районе избивали на камеру. Мальчик, скорчившись лежал на полу. У него из носа идет кровь.

Ранее опекун и сестра ребенка сообщили, что его давно травят в школе. В полиции сообщили, что по факту ЧП проводится проверка.

Следователи проводят проверку по факту избиения. В настоящий момент опрошены очевидцы произошедшего и педагоги.

По результатам проверки следователем будет принято процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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