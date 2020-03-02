Следователи начали проверку по факту избиения школьника в Добрянке
Сотрудники следственного отдела по городу Добрянка проводят доследственную проверку по факту избиения школьника в добрянской школе.
Шокирующее видео появилось в социальных сетях 27 февраля. Учащегося школы в селе Висим в Добрянском районе избивали на камеру. Мальчик, скорчившись лежал на полу. У него из носа идет кровь.
Ранее опекун и сестра ребенка сообщили, что его давно травят в школе. В полиции сообщили, что по факту ЧП проводится проверка.
Следователи проводят проверку по факту избиения. В настоящий момент опрошены очевидцы произошедшего и педагоги.
По результатам проверки следователем будет принято процессуальное решение.
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ИСТОЧНИК KP.RU