Руководство прикамской школы прокомментировало жестокое избиение третьеклассника

29 Февр. 2020 2020-02-29T15:26:57+03:00

Видеозапись об издевательствах над мальчиком выложила в соцсети старшеклассница [видео]

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Как уже писала «КП», в селе Висим Добрянского района произошел дикий случай – старшеклассница выложила в соцсети видео: два старшеклассника в физкультурном зале местной школы избивают ученика третьего класса. В результате тот без сознания лежит на полу с окровавленным лицом.

Как рассказали сестра и опекун мальчика, в школе ребенка травят давно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/763731" frameborder="0"></iframe> В Прикамье старшеклассники жестоко избили школьника в физкультурном зале.

- Он особенный, у него небольшая задержка в развитии, и он живет в своем мире, - рассказала сестренка.

Прокомментировали произошедшее и в Висимской общеобразовательной школе.

.- Мы побеседовали с этими старшеклассниками, рассказали обо всем их родителям, - сообщила директор школы Наталья Угличева. – К нам уже приезжали полицейские, опрашивали детей – опекун мальчика подала заявление в полицию, и там начали проверку. С остальными учащимися школы мы проведем профилактическую беседу. Также обязательно соберем родительское собрание, где обсудим произошедшее.

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ИСТОЧНИК KP.RU