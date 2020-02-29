2020-02-29T15:26:57+03:00
Происшествия

Руководство прикамской школы прокомментировало жестокое избиение третьеклассника

Видеозапись об издевательствах над мальчиком выложила в соцсети старшеклассница [видео]
Андрей МАТЛИН
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Сриншот видео.Сриншот видео.
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Как уже писала «КП», в селе Висим Добрянского района произошел дикий случай – старшеклассница выложила в соцсети видео: два старшеклассника в физкультурном зале местной школы избивают ученика третьего класса. В результате тот без сознания лежит на полу с окровавленным лицом.

Как рассказали сестра и опекун мальчика, в школе ребенка травят давно.

В Прикамье старшеклассники жестоко избили школьника в физкультурном зале.

- Он особенный, у него небольшая задержка в развитии, и он живет в своем мире, - рассказала сестренка.

Прокомментировали произошедшее и в Висимской общеобразовательной школе.

.- Мы побеседовали с этими старшеклассниками, рассказали обо всем их родителям, - сообщила директор школы Наталья Угличева. – К нам уже приезжали полицейские, опрашивали детей – опекун мальчика подала заявление в полицию, и там начали проверку. С остальными учащимися школы мы проведем профилактическую беседу. Также обязательно соберем родительское собрание, где обсудим произошедшее.

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После этого ученица выложила видеозапись в соцсети [видео] (подробнее…)

ИСТОЧНИК KP.RU

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