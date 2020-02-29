«Мой братик валялся без сознания!». В Прикамье старшеклассники распространили в соцсетях видео о том, как они жестоко избивают ребенка

Дикий случай произошел в Висимской школе в Добянском районе Пермского края.

Ученица 7 класса сняла на смартфон видео о том, как двое ее одноклассников жестоко избивают 10-летнего мальчика. Все это происходит в физкультурном школьном зале.

В какой-то момент ученик третьего класса падает на пол без сознания, у его лица растекается кровь. Все это становится поводом для веселья всех троих старшеклассников. Следуют предложения найти тряпку и затереть кровь, чтобы никто ничего не обнаружил.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/763731" frameborder="0"></iframe> В Прикамье старшеклассники жестоко избили школьника в физкультурном зале.

- Они давно травят моего братика и всячески издеваются над ним! – говорит его сестра, которая сейчас учится в техникуме в Добрянке. – И это - только за то, что у него задержка в развитии и его сейчас воспитывает опекун. Я пришла в ужас, когда мне подружка из нашего села Висим прислала ссылки на видео, которое ученики этой школы распространяют по соцсетям, да еще с издевательскими комментариями. Это шок – увидеть, как твой брат лежит окровавленный на полу без сознания, а над ним глумятся. Мой брат говорит, что в обморок он упал после того, как ему в голову бросили тяжелый баскетбольный мяч.

Сейчас опекун мальчика написала заявление в полицию.

- Это уже не первый случай в этой школе, однажды мой мальчик уже пришел домой весь в крови и заплаканный, было это в январе, - говорит опекун ребенка Ирина Сергеевна. – Его курточку я тогда так и не смогла отмыть от крови, пришлось купить новую. Я пожаловалась в школу, через некоторое время мне ответили, что разобрались с этим случаем и ничего подобного больше не повторится. Но сейчас мальчик мне признался, что его продолжали травить и что он просто боялся пожаловаться. На этот раз я не дам спустить дело на тормозах.