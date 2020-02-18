Появилось видео с места аварии в Перми, где погиб мужчина

18 Февр. 2020 2020-02-18T11:45:32+03:00

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Авария произошла утром во вторник, 18 февраля. На улицн Подлесная в Дзержинском районе Перми столкнулись две легковушки.

В рузельтате аварии погиб 68-летний водитель автомобиля ВАЗ. Мужчина получил тяжелые травмы и скончался до приезда "скорой". Обе машины получили серьезные механические повреждения.

Пользователи социальных сетей опубликовали видео с места аварии.

chp_59 В ДТП в Перми погиб мужчина

На месте работают сотрудники полиции. Подробности аварии уточняются.

Напомним, ранее мы писали о том, что полиция разыскивает очевидцев ДТП на Коммунальном мосту в Перми.

ИСТОЧНИК KP.RU