Появилось видео с места аварии в Перми, где погиб мужчина
На месте работают сотрудники ГИБДД
Врачи "скорой" констатировали смерть мужчины. Фото: Instagram @chp_59
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Авария произошла утром во вторник, 18 февраля. На улицн Подлесная в Дзержинском районе Перми столкнулись две легковушки.
В рузельтате аварии погиб 68-летний водитель автомобиля ВАЗ. Мужчина получил тяжелые травмы и скончался до приезда "скорой". Обе машины получили серьезные механические повреждения.
Пользователи социальных сетей опубликовали видео с места аварии.
В ДТП в Перми погиб мужчина
На месте работают сотрудники полиции. Подробности аварии уточняются.
Напомним, ранее мы писали о том, что полиция разыскивает очевидцев ДТП на Коммунальном мосту в Перми.
ИСТОЧНИК KP.RU