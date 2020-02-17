Полиция разыскивает очевидцев ДТП на Коммунальном мосту в Перми

17 Февр. 2020 2020-02-17T06:43:54+03:00

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В Ленинском районе Перми произошла авария. Как сообщили в ГИБДД по Перми, ДТП автомобили на Коммунальном мосту столкнулись в 6:50 16 февраля.

По предварительной информации, по Окулова в направлении улицы Борцов Революции двигался неустановленный автомобиль. Водитель превысил скорость и выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем «Рено Логан». В результате аварии никто не пострадал. Автомобиль «Рено Логан» получил механические повреждения.

По факту оставления места ДТП возбуждено административное расследование.

Сотрудники ГИБДД ищут очевидцев аварии. Всю информацию об аварии сообщать по телефонам: 246-79-00 или 102. Анонимность гарантируется.

ИСТОЧНИК KP.RU