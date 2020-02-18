«Машину сплющило!». В ДТП в Перми погиб мужчина

18 Февр. 2020 2020-02-18T10:21:57+03:00

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В Дзержинском районе Перми произошло ДТП, в результате которого погиб мужчина.

Авария произошла в 10:40 во вторник, 18 февраля. На улице Подлесная столкнулись два автомобиля. В результате удара автомобиль «ВАЗ» смяло, как консервную банку. Водитель легковушки получил серьезные травмы и погиб на месте.

Бригада «скорой помощи», которая приехала на вызов, констатировала смерть 64-летнего мужчины.

На месте работают сотрудники полиции. Подробности аварии уточняются.

Напомним, ранее мы писали о том, что полиция разыскивает очевидцев ДТП на Коммунальном мосту в Перми.

ИСТОЧНИК KP.RU