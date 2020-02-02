Пермскую сауну, где отравились дети, закрыли
Сауну, где накануне отравились дети, закрыли. Напомним, 1 февраля пять взрослых и семь детей пришли в одну из саун на Карпинского, 97а. После посещения бассейна им стало плохо. Взрослые вызвали медиков, которые увезли детей в больницу. К счастью, сейчас их состояние характеризуют как удовлетворительное.
Еще после ЧП на место выехали сотрудники Роспотребнадзора, которые взяли пробы воды и воздуха из помещения сауны.
- В ходе обследования выявлены грубые нарушения законодательства, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Например, отсутствие производственного контроля за содержанием остаточного хлора в воде.
Пока работа сауны приостановлена.
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ИСТОЧНИК KP.RU