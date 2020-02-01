В Перми в частной сауне с бассейном отравились семеро детей

В минздраве Прикамья сообщили о ЧП в одной пермских из частных саун с бассейном. Сегодня днем, 1 февраля, там находилась компания из 12 человек – водные и термические процедуры принимали пятеро взрослых и семеро детей.

- После посещения бассейна и сауны дети почувствовали недомогание, у них стали слезиться глаза, - сообщили в краевом министерстве здравоохранения. – Взрослые позвонили в «скорую». На место тут же выехали 6 бригад врачей скорой помощи. Они осмотрели пострадавших и приняли решение госпитализировать шестерых детей, один ребенок был отпущен домой. Взрослые от госпитализации отказались. Состояние у всех детей оценивается как удовлетворительное, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Обстоятельства пришествия выясняются, на месте работают сотрудники Роспотребнадзора.

Предположительно, причиной отравления мог стать выделяющий пары хлора реагент, которым обеззараживали воду. Подобный случай произошел летом. После посещения пермской частной сауны «Жара» несколько детей отравились парами хлора. Сотрудники Роспотребнадзора тогда установили, что индивидуальный предприниматель не проконтролировал процесс обеззараживания воды плавательного бассейна, что и послужило причиной отравления. По иску санитарных врачей Мотовилихинский суд Перми присудил в июле прошлого года выплатить родителям пострадавших детей денежную компенсацию в размере 82 тысяч рублей.

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