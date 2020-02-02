В больнице остаются еще пятеро детей, которые отравились в частной сауне Перми

2 Февр. 2020 2020-02-02T13:09:12+03:00

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1 февраля в частной сауне Перми отдыхала компания из 12 человек - пять взрослых и семь детей. После посещения бассейна всем стало плохо. Взрослые позвонили в "скорую помощь". Предположительно, причиной отравления мог стать выделяющий пары хлора реагент, которым обеззараживали воду. Сотрудники Роспотребнадзора взяли пробы воды и воздуха.

В результате отравления шестерых детей госпитализировали, взрослые ехать в больницу не стали.

- Сейчас в Краевой детской клинической больнице остаются еще пятеро детей, состояние у них удовлетворительное, - сообщили в пресс-службе минздрава.

Добавим, что следователи также начали проверку по факту ЧП. Они выясняют обстоятельства произошедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU