Женщину, которую посетитель магазина поджег заживо, перевезли в Пермь
Жительницу Березников, которую поджег знакомый, доставили на вертолете в Пермь.
Напомним, в понедельник, 27 января, в Соликамске мужчина зашел в магазин, напал на продавщицу и поджег. Женщина получила серьезные травмы. С ожогами 35% тела ее отправили в больницу.
- Пострадавшую доставили в ожоговый центр им. Гринберга в Перми. она в тяжелом состоянии, - сообщили в краевом Минздраве.
Пермские врачи делают все возможное, чтобы спасти женщину.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми мужчина напал с ножом на кассира магазина
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ИСТОЧНИК KP.RU