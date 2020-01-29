2020-01-29T14:47:17+03:00
Происшествия

Женщину, которую посетитель магазина поджег заживо, перевезли в Пермь

Потерпевшую перевозили на вертолете
Лилия Абибулаева
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Пермские врачи делают все возможное, чтобы спасти женщину.Пермские врачи делают все возможное, чтобы спасти женщину.Фото: Василий Вахрин
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Жительницу Березников, которую поджег знакомый, доставили на вертолете в Пермь.

Напомним, в понедельник, 27 января, в Соликамске мужчина зашел в магазин, напал на продавщицу и поджег. Женщина получила серьезные травмы. С ожогами 35% тела ее отправили в больницу.

- Пострадавшую доставили в ожоговый центр им. Гринберга в Перми. она в тяжелом состоянии, - сообщили в краевом Минздраве.

Пермские врачи делают все возможное, чтобы спасти женщину.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми мужчина напал с ножом на кассира магазина

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ИСТОЧНИК KP.RU

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