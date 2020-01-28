2020-01-28T13:36:07+03:00
Происшествия

«По магазину метался столб огня». В Прикамье мужчина подкараулил бывшую жену и поджег ее

С тяжелыми ожогами женщина находится в реанимации [осторожно, шокирующее видео 18+]
Алена ОВЧИННИКОВА
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Скрин с видео телеканала СВОЕ-ТВ.Скрин с видео телеканала СВОЕ-ТВ.
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Шокирующее видео с камер видеонаблюдения одного из магазинов Соликамска опубликовал 28 января березниковский телеканал СВОЕ-ТВ. На кадрах – продуктовый магазин. Обычный покупатель подходит к кассе, достает из кармана какую-то бутылку и что-то говорит продавцу.

Девушка-кассир сжимается от страха, выходит из-за прилавка и, словно на казнь, идет в подсобное помещение. Мужчина «помогает» ей, втаскивая ее внутрь за волосы.

Через мгновение из подсобки выбегает перепуганная сотрудница магазина, а через несколько секунд оттуда спокойно выходит мужчина и идет на улицу. В дверном проеме видно, как внутри небольшого помещения что-то горит и идет дым. Огонь становится все ярче и из подсобки выбегает… объятая пламенем женщина.

- Соликамский беспредел, муж подкараулил бывшую жену на рабочем месте и поджег ее, - так подписано это шокирующее видео.

Без названия.

Трагедия произошла около десяти часов вечера. Пострадавшую потушила из огнетушителя коллега, она же вызвала «скорую помощь». В больницу пострадавшую женщину доставили в 22.50.

- Пострадавшая поступила к нам 27 января, - сообщили в пресс-службе Краевой больницы им. Вагнера. – Женщина жива, у нее 35% ожогов верхней части тела, она находится в реанимации, ее состояние оценивается, как тяжелое. К счастью, лицо обожжено не так сильно, всего 3%. Однако есть вероятность того, что с такими травмами женщину переведут на лечение в Пермь.

Пока никаких прогнозов медики не дают. Зато этой шокирующей историей занялся следственный комитет, возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство с особой жестокостью». По закону экс-супругу за содеянное может грозить до 15 лет лишения свободы.

- 41-летний житель города Соликамска, обливший и поджегший женщину бензином, задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. - В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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