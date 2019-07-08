"Отказалась обслуживать вне очереди". В Перми мужчина напал с ножом на кассира магазина

СЕГОДНЯ 14:44 2019-07-08T14:44:51+03:00

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В Мотовилихинском районе неизвестный мужчина с ножом напал на продавщицу одного из магазинов. Видео с камер наблюдения опубликовали в социальных сетях.

На видео видно, что мужчина в полосатой футболке заходит в магазин и быстро направляется к крайней кассе, где сидела женщина. Без малейших колебаний злоумышленник подошел к кассиру и с силой начинал бить ножом в шею.

Через некоторое время женщине удалось вырваться. Однако злоумышленник успел нанести ей несколько ножевых ранений.

В соцсетях сообщают, что причиной расправы мог стать отказ обслуживать без очереди.

- Я видела вчера этого мужчину. Пытался влезть без очереди. Кассир ему отказала, - пишут пермяки.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми задержали мужчину за убийство знакомых. Ужасная расправа над мужчиной и женщиной произошла в Индустриальном районе

ИСТОЧНИК KP.RU