В краевом минздраве сообщили о состоянии женщины, которую поджег посетитель магазина
В министерстве здравоохранения Пермского края сообщили о том, что состояние продавщицы не стабилизировалось, она находится в тяжелом состоянии. За жизнь женщины борются врачи.
Напомним, в понедельник, 27 января, в Соликамске мужчина зашел в магазин, напал на продавщицу и поджег. Женщина получила серьезные травмы. С ожогами 35% тела ее отправили в больницу.
Слабонервным не смотреть: мужчина поджег продавщицу в Прикамье. Видео: "Свое-ТВ". 18+.
Сейчас пострадавшая с ожогами 35% тела находится в местной больнице. В ближайшее время ее перевезут в ожоговый центр в Перми.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми мужчина напал с ножом на кассира магазина
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ИСТОЧНИК KP.RU