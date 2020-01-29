В краевом минздраве сообщили о состоянии женщины, которую поджег посетитель магазина

29 Янв. 2020 2020-01-29T11:24:07+03:00

В ближайшее время ее перевезут в ожоговый центр в Перми. Фото: Данила СТАРКОВ

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В министерстве здравоохранения Пермского края сообщили о том, что состояние продавщицы не стабилизировалось, она находится в тяжелом состоянии. За жизнь женщины борются врачи.

Напомним, в понедельник, 27 января, в Соликамске мужчина зашел в магазин, напал на продавщицу и поджег. Женщина получила серьезные травмы. С ожогами 35% тела ее отправили в больницу.

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Сейчас пострадавшая с ожогами 35% тела находится в местной больнице. В ближайшее время ее перевезут в ожоговый центр в Перми.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми мужчина напал с ножом на кассира магазина

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ИСТОЧНИК KP.RU