В Пермском крае мать подозревается в убийстве двоих детей

23 Янв. 2020 2020-01-23T10:55:59+03:00

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В городе Кудымкар Пермского края произошла страшная трагедия - убиты двое детей, подозревается в преступлении их мать. Как сообщил нам источник в правоохранительных органах, на месте ЧП в данный момент работают следователи. Все обстоятельства выясняются.

Ранее мы рассказывали о трагедии в поселке Кормовище. Там в жестоком убийстве беременной девушки и ее сына подозревали главу семейства. Знакомые семьи сообщили, что мужчина зарезал их, совершил в квартире поджог и пытался покончить с собой, но не смог. По одной из версии, у него были долги, которые он не мог выплатить. Похороны состоялись 6 ноября. На них пришли люди и из села, и приехали из соседних городов. К дому, где случилась трагедия, несли игрушки и цветы.

ИСТОЧНИК KP.RU