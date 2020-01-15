Стали известны результаты экспертизы автобуса №53, который врезался в стену в Перми

15 Янв. 2020 2020-01-15T14:43:49+03:00

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В августе в Перми произошло ужасное ДТП с участием пассажирского автобуса. Он врезался в стену. В результате аварии пострадали 33 человека еще двое погибли.

После ДТП следователи Орджоникидзевского района возбудили уголовное дело. Автобус принадлежал Павлу Дробинину. Его задержали 14 октября и оставили в СИЗО до 14 декабря. До сих пор Павел Дробинин вину не признает.

Издание «Ъ-Прикамье» сообщает о том, что после экспертизы, которую провели эксперты ГУ МВД по Пермскому краю, у автобуса отказало рулевое управление. Из-за поломки движения рулевого колеса не передавались на колеса. Также отмечается, что водитель не мог обнаружить поломку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU