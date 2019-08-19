2019-08-19T12:11:47+03:00
Происшествия

«Пожалуйста, помогите!» В Перми ищут доноров крови для пострадавших в ДТП с автобусом

Информация об этом появилась в социальных сетях
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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Страшная авария в Орджоникидзевском районе затронула многих жителей Перми. Сейчас в больницах Перми находятся 34 пострадавших. 7 человек в тяжелом состоянии.

Родственники пострадавших в ДТП с автобусом в Орджоникидзевском районе Перми просят пермяков стать донорами крови. Так, кровь третьей положительной группы срочно требуется Марине Дейнес. Родственники обратились за помощью в социальных сетях.

- Всех неравнодушных прошу сдать кровь для моей мамы, - написала на своей странице дочь женщины. - Группа крови - третья, резус - положительный. Также принимается любая другая группа крови.

Желающим помочь обращаться на Пермскую краевую станцию переливания крови на улице Лебедева, 54 с пометкой " Для Дейнес Марины Сергеевны. Утром необходимо обязательно позавтракать.

Кровь нужна и другим пострадавшим. Родственники просят не быть равнодушными и оказать помощь.

- Там была наша бабушка. Сейчас она находится в реанимации в тяжелом состоянии. Нужно сдать кровь 3+ для Пьянковой Марии Федоровны на Лебедева 54, с 8.00 до 14.00, с собой нужно иметь паспорт.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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