В пермском СК "Олимпия" сменился директор

14 Янв. 2020 2020-01-14T16:33:24+03:00

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В спортивном комплексе "Олимпия" сменился директор.

Как сообщает издание Business Class, новым директором "Олимпии" стал Алексей Назарычев, который ранее занимал пост заместителя министра имущественных отношений по градостроительной деятельности.

Напомним, что за последние два года в "Олимпии" произошло несколько ЧП. Весной 2018 года в бассейне утонула 10-летняя девочка. В октябре прошлого года на тренировке утонула еще одна 10-летняя пловчиха. Также в середине ноября прошлого года 35 человек попали в больницы Перми с симптомами острой кишечной инфекции. Выяснилось, что они обедали в кафе "ОVСЯНКА" и в кафе при бассейне "Олимпия". Среди пострадавших оказались трое детей, в том числе 11-летний школьник. Накануне Нового года ребенок умер.

ИСТОЧНИК KP.RU