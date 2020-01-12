В Перми остановлены поиски 30-летней девушки

12 Янв. 2020 2020-01-12T16:44:14+03:00

Она ушла из дома 8 января

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30-летняя Вероника С. ушла из дома в Перми 8 января. С тех пор на связь она не выходила и домой не возвращалась. Родственники забили тревогу и обратились к волонтерам.

Девушка нуждалась в медицинской помощи. Волонтеры поискового отряда "Регион 59" сообщили о том, что Вероника страдает потерей памяти.

В воскресенье, 12 января, поиски девушки остановили. Ее нашли живой.

- Найдена! Жива! Всем спасибо за помощь!

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми остановлены поиски пропавшего 57-летнего мужчины.

ИСТОЧНИК KP.RU