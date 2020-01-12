2020-01-12T11:57:28+03:00
Происшествия

В Перми остановлены поиски пропавшего 57-летнего мужчины

Он пропал почти месяц назад
Лилия Абибулаева
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До этого он никогда не пропадал. Фото: соцсетиДо этого он никогда не пропадал. Фото: соцсети
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С 20 декабря в Перми разыскивали 57-летнего Абдыганы Д. Мужчина вышел из дома и не вернулся. На связь пропавший не выходил. До этого он никогда не пропадал. Родственники забили тревогу и обратились в полицию и к волонтерам.

В воскресенье, 12 января, стало известно, что поиски остановлены. Мужчину нашли погибшим.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми пропала девушка, которой требуется медицинская помощь. Она ушла 8 января из дома в Перми на улице Тбилисской, 9Б, и с тех пор ее местонахождение неизвестно. Ей нужна медицинская помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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