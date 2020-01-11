2020-01-11T11:14:17+03:00
Происшествия

В Перми пропала девушка, которой требуется медицинская помощь

Она ушла из дома 8 января
Андрей МАТЛИН
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В Перми волонтеры ищут пропавшую девушку. Фото: поисковый отряд "Регион59-поиск пропавших"В Перми волонтеры ищут пропавшую девушку. Фото: поисковый отряд "Регион59-поиск пропавших"
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Волонтеры пермского поискового отряда «Регион59» объявили о поиске 30-летней Вероники Смертиной. Они отмечают, что она нуждается в лечении.

- Она ушла 8 января из дома в Перми на улице Тбелисской, 9Б, и с тех пор ее местонахождение неизвестно, - сообщили в отряде. – Ей нужна медицинская помощь. Она невысокого роста, плотного телосложения, волосы и глаза темные. На ней были чёрная шапка, красная куртка с капюшоном, синие джинсы и чёрные сапоги. Всех, кто располагает какой либо информацией просим сообщить по телефонам: 8(342) 241-36-40 и 8-922-31-41-112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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