В Перми пропала девушка, которой требуется медицинская помощь

11 Янв. 2020 2020-01-11T11:14:17+03:00

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Волонтеры пермского поискового отряда «Регион59» объявили о поиске 30-летней Вероники Смертиной. Они отмечают, что она нуждается в лечении.

- Она ушла 8 января из дома в Перми на улице Тбелисской, 9Б, и с тех пор ее местонахождение неизвестно, - сообщили в отряде. – Ей нужна медицинская помощь. Она невысокого роста, плотного телосложения, волосы и глаза темные. На ней были чёрная шапка, красная куртка с капюшоном, синие джинсы и чёрные сапоги. Всех, кто располагает какой либо информацией просим сообщить по телефонам: 8(342) 241-36-40 и 8-922-31-41-112.

ИСТОЧНИК KP.RU