В Перми уже две недели разыскивают пропавшего при странных обстоятельствах мужчину

2 Янв. 2020 2020-01-02T08:46:09+03:00

До сих пор нет никакой информации, где может находиться Абдыганы Дуйшоев

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В Перми продолжаются поиски 57-летнего Абдыганы Дуйшоева. Мужчина еще вечером 20 декабря вышел из дома по улице Крупской и не вернулся.

- Такого никогда раньше не было, друзья тоже ничего не знают, - пишут его родственники. - Прошло уже больше 12 дней, а информации о том, где он может быть, до сих пор нет.

Родственники просят автовладельцев, у которых есть видеорегистратор, просмотреть записи за 20 декабря, когда машина была в районе площади Дружбы. Вдруг на камеру попал и Абдыганы Дуйшоев.

Напомним, мужчина одет был в черную демисезонную куртку, серую меховую шапку-берет, темно-синие спортивные штаны. Если у вас есть хоть какая-то информация о пропавшем пермяке, звоните в полицию по телефону 102 (02).

ИСТОЧНИК KP.RU