В Перми уже две недели разыскивают пропавшего при странных обстоятельствах мужчину
В Перми продолжаются поиски 57-летнего Абдыганы Дуйшоева. Мужчина еще вечером 20 декабря вышел из дома по улице Крупской и не вернулся.
- Такого никогда раньше не было, друзья тоже ничего не знают, - пишут его родственники. - Прошло уже больше 12 дней, а информации о том, где он может быть, до сих пор нет.
Родственники просят автовладельцев, у которых есть видеорегистратор, просмотреть записи за 20 декабря, когда машина была в районе площади Дружбы. Вдруг на камеру попал и Абдыганы Дуйшоев.
Напомним, мужчина одет был в черную демисезонную куртку, серую меховую шапку-берет, темно-синие спортивные штаны. Если у вас есть хоть какая-то информация о пропавшем пермяке, звоните в полицию по телефону 102 (02).
ИСТОЧНИК KP.RU