В полиции рассказали подробности аварии в центре Перми

12 Янв. 2020 2020-01-12T10:29:27+03:00

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В Ленинском районе Перми произошла авария, в результате которой пострадал 25-летний мужчина.

ДТП произошло на перекресте улиц Куйбышева и Ленина. В ГУ МВД по Пермскому краю сообщили о том, что водитель такси, двигаясь по улице Ленина в направлении ЦУМа, при повороте налево не пропустил автомобиль «Mitsubishi». Внедорожник от удара отбросило на тротуар. Он сбил знак, который упал на 25-летнего пешехода.

Пострадавшего с травмами отправили в больницу.

По факту ЧП проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее мы писали о том, что на трассе в Прикамье погибла женщина и пострадал 10-летний ребенок. 62-летний водитель автомобиля «Форд» не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с «Рено».

ИСТОЧНИК KP.RU