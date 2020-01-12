2020-01-12T07:51:52+03:00
Происшествия

На трассе в Прикамье погибла женщина и пострадал 10-летний ребенок

Авария произошла 11 января
Лилия Абибулаева
Поделиться:
Комментарии: comments1
Всех пострадавших отправили в больницу. Фото: ГУ МВД по Пермскому краюВсех пострадавших отправили в больницу. Фото: ГУ МВД по Пермскому краю
Изменить размер текста:

В Пермском крае на трассе Пермь-Березники столкнулись две иномарки. В результате аварии один человек погиб и трое пострадали.

В ГУ МВД по Пермскому краю сообщили о том, что ДТП произошло утром 11 января. 62-летний водитель автомобиля «Форд» не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с «Рено». В результате столкновения пассажир «Рено» - 48-летняя женщина – скончалась на месте.

Также пострадали оба водителя и 10-летний ребенок. Их отправили в больницу. По факту ДТП возбудили уголовное дело. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Пытался себя поджечь». В Перми из-за полуголого мужчины эвакуировали кафе
На трассе в Прикамье погибла женщина и пострадал 10-летний ребенок
Из 44 погибших в ДТП в Перми в прошлом году 23 были пешеходами
Все пермские трамваи оформят в «зверином стиле» за 10 миллионов рублей
В Перми прохожие нашли труп молодого мужчины
В Перми пропала девушка, которой требуется медицинская помощь
В Перми 7-летнего мальчика, с которого сняли скальп бродячие псы, выписали домой
Иностранцы больше не смогут работать продавцами и водителями в Прикамье
В МЧС попросили водителей Прикамья быть осторожнее
Жителей Перми предупредили о массовом отключении воды в домах
В Перми скончался известный пластический хирург Андрей Дудин
«Если бы не водитель, последствия были бы ужасающими!» Тренер юных спортсменов, пострадавших в массовом ДТП под Пермью, опубликовал открытое письмо
За продажу снюсов в Прикамье собираются установить штрафы до 80 тысяч
Житель Прикамья установил рекорд: 3 января он проговорил по телефону почти 6 часов
В Перми 14-летнего мальчика, который получил травму глаза при взрыве петарды, выписали домой
В Прикамье вылетел в кювет междугородний автобус с пассажирами
Количество пострадавших при массовой аварии под Краснокамском растет
Трое детей, пострадавших в массовой аварии под Краснокамском, отпущены домой