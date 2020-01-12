На трассе в Прикамье погибла женщина и пострадал 10-летний ребенок

12 Янв. 2020 2020-01-12T07:51:52+03:00

Всех пострадавших отправили в больницу. Фото: ГУ МВД по Пермскому краю

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В Пермском крае на трассе Пермь-Березники столкнулись две иномарки. В результате аварии один человек погиб и трое пострадали.

В ГУ МВД по Пермскому краю сообщили о том, что ДТП произошло утром 11 января. 62-летний водитель автомобиля «Форд» не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с «Рено». В результате столкновения пассажир «Рено» - 48-летняя женщина – скончалась на месте.

Также пострадали оба водителя и 10-летний ребенок. Их отправили в больницу. По факту ДТП возбудили уголовное дело. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU