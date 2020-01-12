2020-01-12T09:22:03+03:00
Происшествия

«Есть пострадавшие». В центре Перми столкнулись внедорожник и машина такси

От удара иномарку отбросило на тротуар [видео]
Лилия Абибулаева
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В полиции сообщили, что обстоятельства ЧП уточняются. Фото: Instagram @Chp_59В полиции сообщили, что обстоятельства ЧП уточняются. Фото: Instagram @Chp_59
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В Ленинском районе Перми произошла авария. В результате ДТП есть пострадавшие.

В социальных сетях сообщили о том, что на перекрестке улиц Куйбышева и Ленина около торгового центра «Колизей» произошла авария. Столкнулись внедорожник и автомобиль такси. По информации очевидцев, таксист поворачивал налево и не пропустил внедорожник. В социальных сетях, сообщают, что в результате аварии есть пострадавшие.

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В центре Перми столкнулись внедорожник и машина такси Instagram @Chp_59
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В полиции сообщили, что обстоятельства ЧП уточняются.

Напомним, ранее мы писали о том, что на трассе в Прикамье погибла женщина и пострадал 10-летний ребенок. 62-летний водитель автомобиля «Форд» не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с «Рено».

ИСТОЧНИК KP.RU

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