В центре Перми произошел пожар в многоквартирном доме

12 Янв. 2020 2020-01-12T09:03:20+03:00

Пострадавших во время пожара не было. Фото: Instagram @chp_59

Чтобы проникнуть в помещение, пожарным пришлось разбить окно

Изменить размер текста: A A

В субботу, 11 января, в Свердловском районе Перми загорелась квартира на 5 этаже в доме на улице Народовольческая, 3.

На место ЧП незамедлительно выехали сотрудники МЧС. С помощью пожарной лестницы они добрались до окна в квартиру. По сообщению очевидцев, чтобы попасть вовнутрь, пожарным пришлось разбить окно.

Во время пожара никто не пострадал.

Напомним, ранее мы писали о том, что ночью в Прикамье произошел страшный пожар. Пожар произошел в ночь на 2 декабря в деревне Косотуриха Пермского края. Сгорел двухэтажный деревянный дом. Очевидцы ЧП выложили в сеть видео, на котором видно, что дом полностью объят огнем.

ИСТОЧНИК KP.RU