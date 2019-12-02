2019-12-02T06:58:28+03:00
Происшествия

Ночью в Прикамье произошел страшный пожар

Сгорел жилой дом [видео]
Лилия Абибулаева
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Это уже третий подобный пожар в этой деревне. Фото: Instagram @chp_59Это уже третий подобный пожар в этой деревне. Фото: Instagram @chp_59
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Пожар произошел в ночь на 2 декабря в деревне Косотуриха Пермского края. Сгорел двухэтажный деревянный дом. Очевидцы ЧП выложили в сеть видео, на котором видно, что дом полностью объят огнем. Пламя охватило крышу и надворные постройки.

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Ночью в Прикамье произошел страшный пожар
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Сообщается, что во время ЧП никто из жильцов не пострадал. Очевидцы отмечают, что пожар был очень сильный, но причина возгорания пока не установлена.

Также местные жители сообщают, что это уже третий подомный пожар в этой деревне.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье полицейские спасли жителей горящего дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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