2019-12-21T07:29:22+03:00
Происшествия

При столкновении двух автобусов в Перми окно в одном разлетелось на куски

В прошлом году в подобном ДТП погиб 11-летний мальчик-кадет
Андрей МАТЛИН
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Стекло разбилось фрагментами. Фото: группа ВК "Мой город - Пермь!"Стекло разбилось фрагментами. Фото: группа ВК "Мой город - Пермь!"
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Вчера вечером, 20 декабря, в Перми столкнулись автобусы маршрутов 52 и 42. Столкновение было не слишком сильным, но у одного из них разлетелось на куски стекло.

На фотографиях, опубликованных пользователем страницы группы «Мой город - Пермь!» ВКонтакте видно, что оно разрушилось фрагментами.

Это ДТП произошло рядом со школой № 107 на улице Шоссе Космонавтов, 194.

В пермских соцсетях напомнили, что в феврале прошлого года в Перми в подобном ДТП погиб 11-летний мальчик-кадет – его гильотинировало осколком пластикового стекла во время столкновения двух автобусов. Окно не рассыпалось в крошку, как это происходит в случае применения сертифицированного автостекла. Никакого наказания автоперевозчики в итоге не понесли.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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