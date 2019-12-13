2019-12-13T14:19:18+03:00
Происшествия

В Пермском крае остановлены поиски 47-летней женщины

Она ушла из дома 29 ноября в гости к подруге
Лилия Абибулаева
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Родственникам женщина сказала, что идет к подруге Фото: Все БерезникиРодственникам женщина сказала, что идет к подруге Фото: Все Березники
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47-летняя Татьяна Я. ушла из дома в Березниках 29 ноября. Родственникам женщина сказала, что идет к подруге, и пропала. Татьяна перестала выходить на связь.

Родственники обратились в полицию и к волонтерам.

В пятницу,13 декабря, в поисковом отряде «Регион59» сообщили о том, что поиски женщины закончились. Ее нашли живой.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье закончены поиски пропавшей школьницы. Девочка днем ушла в школу, а домой не вернулась. Родственники забили тревогу и обратились в полицию. В пятницу, стало известно, что поиски закончились.

ИСТОЧНИК KP.RU

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