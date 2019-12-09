В Пермском крае по пути к подруге пропала 47-летняя женщина
В Березниках разыскивают 47-летнюю Татьяну Ячменеву. Женщина пропала 29 ноября.
Известно, что Татьяна вышла из дома в Березниках 29 ноября, сказала, что навестит подругу, и пропала. Домой Татьяна не вернулась.
Родственники сбились с ног, разыскивая ее. Они обошли всех друзей и знакомых - женщины нигде нет.
- Важна любая информация, - говорят родственники пропавшей.
Была одета: красный пуховик, черные штаны, коричневая шапка, сапоги.
Приметы: рассечена левая бровь.
Если вы видели Татьяну Ячменеву или знаете что-либо о ее местонахождении, сообщите по телефону 89125880744
ИСТОЧНИК KP.RU