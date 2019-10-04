В Прикамье закончены поиски пропавшей школьницы

СЕГОДНЯ 09:48 2019-10-04T10:05:02+03:00

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В Пермском крае с 3 октября разыскивали Екатерину Ч. 14-летняя школьница не вернулась домой после школы.

Екатерина днем ушла в школу, а домой не вернулась. Родственники забили тревогу и обратились в полицию. В пятницу, стало известно, что поиски закончились.

Родственники сообщили о том, что школьница нашлась

Напомним, ранее мы писали о том, что стало известно, где трое суток провела загадочно исчезнувшая девочка из Перми. Учащуюся «Уральского подворья» обнаружил утром 1 октября один из сотрудников уголовного розыска, который прочесывал выданный ему квадрат. Оперативный штаб по поиску потерявшейся девушки с участием 250 сотрудников разных ведомств, как и в предыдущие дни, начал свою работу в семь утра. Девушку искали в том районе, где жил друг пропавшей, он последним видел ее в день исчезновения. К тому же она «засветилась» там на камерах видеонаблюдения магазина.

ИСТОЧНИК KP.RU