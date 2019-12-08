2019-12-08T16:06:24+03:00
Происшествия

В Прикамье закончились поиски 21-летнего парня, который пропал при странных обстоятельствах

Он вышел из дома 5 декабря
Лилия Абибулаева
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Молодой человек раньше никогда не пропадал. Фото из личного архиваМолодой человек раньше никогда не пропадал. Фото из личного архива
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В Пермском крае разыскивали 21-летнего Илью К. 5 декабря молодой человек вышел из дома и пропал. На звонки парень не отвечал, друзьям о своих планах не говорил.

Для 21-летнего молодого человека такое поведение было ненормальным. Родные парня забили тревогу, разместили информацию в социальных сетях и написали заявление в полицию.

Сегодня, 8 декабря, мать Ильи сообщила, что молодой человек нашелся. Парень ездил в Пермь, но по пути потерял телефон и не мог позвонить матери.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми закончились поиски 31-летней женщины и ее 5-летнего сына. 24 ноября они должны были встретиться с мужем около торгового центра «Браво», но так и не пришли на встречу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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