2019-12-08T08:00:39+03:00
Происшествия

«Помогите найти!». В Прикамье при странных обстоятельствах пропал 21-летний парень

Его разыскивают с 5 декабря
Лилия Абибулаева
Поделиться:
Раньше молодой человек никогда не пропадал. Фото из личного архиваРаньше молодой человек никогда не пропадал. Фото из личного архива
Изменить размер текста:

- Утром я ушла на работу, возвращаюсь, а сына нет дома. На него это не похоже, не знаю, что и делать сейчас! – рассказывает мать пропавшего Ильи Кожевникова.

Молодой человек пропал 5 декабря, и до сих пор родственники не знают, что с ним. Парень вышел из дома в Березниках в 15:00 и пропал. В это время в доме была его бабушка, но молодой человек никому не сказал, куда идет.

- Он у меня всегда домашний был. Когда с друзьями, с девушкой встречался, всегда мне все говорил, - переживает мать молодого человека.

Ни друзья, ни девушка парня не знаю, где он. Молодой человек недавно устроился на работу, но и там его не видели с 5 декабря. В социальных сетях парень был последний раз 4 дня назад.

При себе у Ильи был телефон, но на звонки родственников никто не отвечает.

Мама Ильи Кожевникова написала заявление в полицию и обратилась к волонтерам.

Приметы Ильи Кожевникова: рост 180 см, глаза голубые, волосы темные, худого телосложения.

Был одет: черная футболка, черные штаны, куртка черная с капюшоном.

Если вы видели 21-летнего Илью Кожевникова, сообщите по телефонам: 89630171146 или 102

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Два человека пострадали в лобовом столкновении в Прикамье
На трассе в Перми из кузова грузовика выпала металлическая труба
В Пермском крае мужчина ударил знакомую ножом в грудь
В Перми в новую детскую больницу закупят УЗИ-аппараты экспертного класса
Из Перми в Губаху запустили скоростную электричку
В Перми шестерых рыбаков унесло на льдине
В Прикамье из колонии сбежал преступник
"Куда пропали собаки?" В Перми толпа волонтеров стоит у муниципального приюта и требует пустить их в карантин
«Уехал на внедорожнике и пропал». В Перми разыскивают 44-летнего мужчину с зелеными глазами
На уроке в пермском лицее мальчик сломал руку
На пермской телебашне покажут новогоднее световое шоу
В Прикамье сиделка-рецидивистка ограбила инвалида
«Ностальгия замучила». Пермяки больше всех в стране скучают по «лихим 90-м»
В Перми откроют филиал Санкт-Петербургского музея
Директора пермской школы осудили за отказ принять ребенка в 10 класс
Из-за разрушающегося моста в Чусовом ввели режим чрезвычайной ситуации
В Нытве инвалид-колясочница сломала руки, перевернувшись на пандусе возле городской администрации