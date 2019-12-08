«Помогите найти!». В Прикамье при странных обстоятельствах пропал 21-летний парень

СЕГОДНЯ 08:00 2019-12-08T08:00:39+03:00

Раньше молодой человек никогда не пропадал. Фото из личного архива

Изменить размер текста: A A

- Утром я ушла на работу, возвращаюсь, а сына нет дома. На него это не похоже, не знаю, что и делать сейчас! – рассказывает мать пропавшего Ильи Кожевникова.

Молодой человек пропал 5 декабря, и до сих пор родственники не знают, что с ним. Парень вышел из дома в Березниках в 15:00 и пропал. В это время в доме была его бабушка, но молодой человек никому не сказал, куда идет.

- Он у меня всегда домашний был. Когда с друзьями, с девушкой встречался, всегда мне все говорил, - переживает мать молодого человека.

Ни друзья, ни девушка парня не знаю, где он. Молодой человек недавно устроился на работу, но и там его не видели с 5 декабря. В социальных сетях парень был последний раз 4 дня назад.

При себе у Ильи был телефон, но на звонки родственников никто не отвечает.

Мама Ильи Кожевникова написала заявление в полицию и обратилась к волонтерам.

Приметы Ильи Кожевникова: рост 180 см, глаза голубые, волосы темные, худого телосложения.

Был одет: черная футболка, черные штаны, куртка черная с капюшоном.

Если вы видели 21-летнего Илью Кожевникова, сообщите по телефонам: 89630171146 или 102

ИСТОЧНИК KP.RU