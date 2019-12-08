«Помогите найти!». В Прикамье при странных обстоятельствах пропал 21-летний парень
- Утром я ушла на работу, возвращаюсь, а сына нет дома. На него это не похоже, не знаю, что и делать сейчас! – рассказывает мать пропавшего Ильи Кожевникова.
Молодой человек пропал 5 декабря, и до сих пор родственники не знают, что с ним. Парень вышел из дома в Березниках в 15:00 и пропал. В это время в доме была его бабушка, но молодой человек никому не сказал, куда идет.
- Он у меня всегда домашний был. Когда с друзьями, с девушкой встречался, всегда мне все говорил, - переживает мать молодого человека.
Ни друзья, ни девушка парня не знаю, где он. Молодой человек недавно устроился на работу, но и там его не видели с 5 декабря. В социальных сетях парень был последний раз 4 дня назад.
При себе у Ильи был телефон, но на звонки родственников никто не отвечает.
Мама Ильи Кожевникова написала заявление в полицию и обратилась к волонтерам.
Приметы Ильи Кожевникова: рост 180 см, глаза голубые, волосы темные, худого телосложения.
Был одет: черная футболка, черные штаны, куртка черная с капюшоном.
Если вы видели 21-летнего Илью Кожевникова, сообщите по телефонам: 89630171146 или 102
ИСТОЧНИК KP.RU