В Перми закончились поиски 31-летней женщины и ее 5-летнего сына
Их разыскивали с 24 ноября
Фото: Поисковый отряд им. Ирины Бухановой
Изменить размер текста:
31-летняя Алена Ч. и ее сын пропали 24 ноября. Они должны были встретиться с мужем около торгового центра «Браво», но так и не пришли на встречу. Мужчина обратился в полицию. Через несколько дней к поискам подключились волонтеры. Почти две недели от женщины и ее ребенка не было вестей.
В пятницу, 6 декабря, волонтеры поискового отряда им. Ирины Бухановой сообщили о том, что поиски остановлены. Мать и ребенок найдены.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми закончились поиски пропавшего 52-летнего мужчины. Мужчина ушел из дома 8 октября
ИСТОЧНИК KP.RU