2019-12-06T08:36:53+03:00
Происшествия

В Перми закончились поиски 31-летней женщины и ее 5-летнего сына

Их разыскивали с 24 ноября
Лилия Абибулаева
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Фото: Поисковый отряд им. Ирины БухановойФото: Поисковый отряд им. Ирины Бухановой
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31-летняя Алена Ч. и ее сын пропали 24 ноября. Они должны были встретиться с мужем около торгового центра «Браво», но так и не пришли на встречу. Мужчина обратился в полицию. Через несколько дней к поискам подключились волонтеры. Почти две недели от женщины и ее ребенка не было вестей.

В пятницу, 6 декабря, волонтеры поискового отряда им. Ирины Бухановой сообщили о том, что поиски остановлены. Мать и ребенок найдены.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми закончились поиски пропавшего 52-летнего мужчины. Мужчина ушел из дома 8 октября

ИСТОЧНИК KP.RU

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